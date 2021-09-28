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"الزراعة" تتابع أعمال رفع كفاءة محطة بحوث البساتين بقها

07:23 م الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
"الزراعة" تتابع أعمال رفع كفاءة محطة بحوث البساتين بقها

وزارة الزراعة ارشيفية

كتب - أحمد مسعد:

أكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمسؤول عن ملف حصر ورفع كفاءة الأصول أن عملية حصر الأصول ورفع كفاءتها مستمرة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها وعائد اقتصادي عادل، مضيفا أن هذا الملف حقق نتائج غير مسبوقة.

جاء ذلك خلال قيامه والدكتور عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية، بزيارة محطة بحوث البساتين بقها لمتابعة جهود رفع كفاءة المحطة، وتنفيذ تكليفات السيد القصير وزير الزراعة التي أصدرها خلال زيارته لها الأسبوع الماضي.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف كافة الجهود وتقديم الدعم الكامل للبرنامج الوطني لإنتاج تقاوي بذور الخضر، وفي إطار متابعة زيارة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمحطة بحوث الخضر بقها.

يذكر أن مساحة المحطة تبلغ 42 فدانا تحتوي على 120 صوبة زراعية بعضها تم تخصيصه لتجارب البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي بذور الخضر.

سعيد صالح عادل عبدالعظيم مركز البحوث الزراعية السيد القصير السيسي الرئيس السيسي محطة بحوث الخضر بقها

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