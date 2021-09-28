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طقس 6 أيام.. انخفاض درجات الحرارة ليلا بداية من الغد

04:34 م الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
طقس 6 أيام.. انخفاض درجات الحرارة ليلا بداية من الغد

الطقس

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية بداية من غد الأربعاء وحتى الاثنين المقبل الموافق 4 أكتوبر.

ويسود نهارا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

ويكون الطقس مائلا للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة تقريبا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة ليلا.


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