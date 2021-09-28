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مطار القاهرة: سفر ووصول 37 ألف راكب على 301 رحلة اليوم

12:50 م الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
مطار القاهرة: سفر ووصول 37 ألف راكب على 301 رحلة اليوم

سفر ووصول 37 ألف راكب على 301 رحلة اليوم

كتب- محمد عبيد:

يشهد مطار القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء، سفر ووصول 37 ألف راكب، على 301 رحلات جوية، تسيرها شركات دولية عربية ومصر للطيران، بالإضافة إلى شركات طيران مصرية خاصة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، تشهد صالات المطار خلال الـ 24 ساعة، وصول 151 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 17 ألف راكب، وسفر 150 رحلة إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو افريقية، تقل على متنها حوالي 20 ألف راكب، مع الحرص على إتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

وتشدد سلطات مطار القاهرة الدولي، وسلطات الطيران المدني المصري، من إجراءاتها الاحترازية داخل مطارات الجمهورية، لمواجهة فيروس كورونا، خاصة على الركاب القادمين من الدول التي ظهر بها السلاسة الجديدة المتحورة من الفيروس المستجد، حيث يخضع جميع القادمين من هذه الدول إلى اختبار ID NOW COVID-19 Test التحليلي فور وصولهم المطار.

حركة المطارات مطار القاهرة الرحلات الجوية

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