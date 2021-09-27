Masrawy logo white

البابا تواضروس يستقبل سفير بوروندي.. ويؤكد استمرار الكنيسة في تقديم الدعم لشعبها

07:02 م الإثنين 27 سبتمبر 2021
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

كتب- مينا غالي:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الاثنين، سفير جمهورية بوروندي في القاهرة السفير شيخ رشيد.

عبر السفير البوروندي خلال اللقاء عن تقدير الحكومة البوروندية للخدمات التي تقدمها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية باسم مصر لخدمة الشعب البوروندي من الناحيتين الصحية والتعليمية، مشيرًا إلى نجاح المدرسة الفنية التي أنشأتها الكنيسة القبطية هناك، معربًا عن أمله في بناء مزيد من المدارس وإنشاء مستشفي أيضًا.

ومن جهته أكد قداسة البابا عن استمرار الكنيسة في تقديم الدعم التعليمي والصحي للشعب البوروندي وآملًا في أن تظل المشروعات التي تقوم بها الكنيسة هناك فعالة ونافعة للشعب البوروندي.

وفي ختام الزيارة قدم السفير الضيف دعوة لقداسة البابا لزيارة بوروندي.

بوروندي البابا تواضروس شيخ رشيد الحكومة البوروندية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

الخبر التالى:

رئيس الأسقفية ناعيًا مطران أسوان: خدم الكنيسة حتى النفس الأخير

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
680

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

411

متعافون اليوم

301625

إجمالي الإصابات

17187

إجمالي الوفيات

254471

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا