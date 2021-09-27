أمين "الشيوخ": نسعى لوجود دبلوماسية برلمانية عربية موحدة

كتب- نشأت علي:​

استقبل المستشار محمود عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، ظهر اليوم الاثنين، الوفد المشارك ضمن فعاليات البرنامج التمكيني للأمناء العامين والأمناء العامين المساعدين بالمجالس والبرلمانات العربية.

وفي بداية اللقاء رحب عتمان بالوفد العربي ونقل لهم تحيات المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ، مؤكدًا اعتزاز المجلس بهذه الزيارة.

وأكد عتمان أهمية هذا البرنامج التمكيني من أجل أن يكون هناك دبلوماسية برلمانية عربية موحدة، وأداء قوي على مستوى الأمانات العامة للبرلمانات العربية، وفق أفضل المعايير العالمية المعمول بها في هذا المجال.

ويختتم البرنامج أعماله 29 سبتمبر الجاري، ويدور موضوعه حول "المعايير الحديثة في إدارة المجالس النيابية"، ويناقش عددًا من المحاور، منها الإتجاهات الحديثة في تطوير العمل البرلماني على مستوى الأمانات العامة، بالإضافة إلى بناء استراتيجيات التميز لمكاتب الأمناء العامين والأمناء العامين المساعدين، وكل ما يتعلق بتعزيز دورهم في الارتقاء بأداء البرلمانات العربية.