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رئيس الوزراء: سيناء صاحبة أطول سجل عسكري في التاريخ

10:58 ص الإثنين 27 سبتمبر 2021
رئيس الوزراء: سيناء صاحبة أطول سجل عسكري في التاريخ

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

كتب- مصراوي:

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مشروع افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر يمثل مصدرا للفخر والاعتزاز لتنفيذه بأيد مصرية ، مؤكدا أن الدولة المصرية حريصة على اكتمال وتهيئة أرض سيناء لتحقيق الهدف الاسمى من تعميرها وتوطينها بكل الشرفاء من المصريين.

وقال مدبولي ، خلال افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، اليوم الاثنين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ـ "أرحب بكم في موقع هذا المشروع على بقعة من أرض سيناء الحبيبة لنفتتح مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر وهو الأضخم من نوعه في العالم"، مؤكدا أن هذا المشروع يمثل مصدرا للفخر والاعتزاز لتنفيذه بأيدي مهندسي وعمال مصر تحت قيادة واشراف الهيئة الهندسية.

وأضاف أن هذا المشروع هو نموذج لكل المشروعات التي تشهدها مصر خلال السنوات السبع الماضية ، مضيفا "أن الدولة المصرية حريصة على تعويض ما فات منطقة سيناء من عملية تنمية ".

وتابع مدبولي:" اسمحوا لي أن أعرض ما نفذته مصر خلال السنوات الماضية من أجل اكتمال وتهيئة سيناء لتحقيق الهدف الأسمى من تعميرها وتوطينها بكل الشرفاء من المصريين"، مؤكدا أن سيناء دائما في قلب كل المصريين وهي ليس رقعة جغرافية عادية ولكنها مدخل قارة بأكملها وإذا كانت مصر صاحبة أطول تاريخ حضاري في العالم فإن سيناء صاحبة أطول سجل عسكري في التاريخ.

وقال مدبولي:" من يتتبع التاريخ سيجد سيناء موضعا لمعارك عسكرية منذ نشأت مصر كدولة منذ القدماء المصريين حتى العصر الحديث وبالتالي وهو موقع سجال وصراع كبير لكل من كان يستهدف أو يطمع في الدخول إلى مصر" ، مشيرا إلى أن سيناء كانت المدخل الذي يحاول منه من ينال من مصر، ولكن في نفس الوقت هي ملتقى الأديان السماوية الثلاثة ، وهي الموقع الذي تجلى فيه الله سبحانه وتعالى ومسار العائلة المقدسة كما أقسم بها الله في القران الكريم بقدسيتها ومكانتها .​

مصطفى مدبولي محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الرئيس عبدالفتاح السيسي سيناء

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