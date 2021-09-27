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عناصر من القوات الخاصة المصرية تشارك في تدريب (هرقل 21) مع 3 دول

10:22 ص الإثنين 27 سبتمبر 2021
عناصر من القوات الخاصة المصرية تشارك في تدريب (هرقل 21) مع 3 دول

تدريب هرقل 21

كتب- مصراوي:

نفذت عناصر من القوات الخاصة لكل من مصر واليونان والسعودية والإمارات التدريب المشترك الرباعي (هرقل 21) والذي استمر تنفيذه علي مدار عدة أيام للمرة الأولى بمنطقة بيراموس بدولة اليونان.

شهد التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات والتى تضمنت عقد عدد من المحاضرات النظرية والعملية فى مجال مكافحة العناصر الإرهابية، التدريب على إدارة أعمال قتال مشترك بين العناصر المشاركة، التدريب على القتال فى الأماكن المبنية والمفتوحة، وإنقاذ الرهائن والإخلاء الطبى، فضلاً عن تنفيذ أعمال الإنزال الجوى والإبرار البحرى لعناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات وتنفيذ أعمال الإغارة .

يأتي التدريب (هرقل 21) في إطار خطة التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة المصرية مع الدول الشقيقة والصديقة بهدف تبادل الخبرات وصقل المهارات للعناصر المشاركة في مجالات عمل القوات الخاصة بما يساهم فى تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي.

حضر فعاليات التدريب عدد من قادة القوات المسلحة للدول المشاركة في التدريب.

تدريب هرقل 21 القوات الخاصة المصرية مصر اليونان السعودية الإمارات

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