بث مباشر.. السيسي يفتتح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر "الأضخم في العالم"

كتب- مصراوي:

أعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي" يفتتح صباح اليوم الإثنين، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.

وتُعد محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر هي الأضخم من نوعها على مستوى العالم بتكلفة حوالي ٢٠ مليار جنيه وبطاقة انتاجية ٥,٦ مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيا سيتم نقلها إلى آراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح ٤٠٠ ألف فدان في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة".