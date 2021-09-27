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بث مباشر.. السيسي يفتتح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر "الأضخم في العالم"

10:05 ص الإثنين 27 سبتمبر 2021
بث مباشر.. السيسي يفتتح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر "الأضخم في العالم"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- مصراوي:

أعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي" يفتتح صباح اليوم الإثنين، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.

وتُعد محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر هي الأضخم من نوعها على مستوى العالم بتكلفة حوالي ٢٠ مليار جنيه وبطاقة انتاجية ٥,٦ مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيا سيتم نقلها إلى آراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح ٤٠٠ ألف فدان في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة".

الرئيس عبدالفتاح السيسي محطة معالجة مياه مصرف مصرف بحر البقر

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5.6 مليون متر مكعب يوميا.. السيسي يصل إلى محطة معالجة مصرف بحر البقر

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