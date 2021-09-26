البابا تواضروس يسلّم جوائز المسابقة الثقافية البحثية للتربية الدينية المسيحية

كتب- مينا غالي:

شهد مسرح الأنبا رويس في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم الأحد، حفل توزيع جوائز المسابقة الثقافية البحثية لمادة التربية الدينية المسيحية، التي تنظمها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بحضور البابا تواضروس الثاني، والدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين نائبًا عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة راندا شاهين رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة.

تضمن الحفل كلمات للدكتور عبدالله حنا المشرف على المسابقة ورئيس لجنة التحكيم، والدكتور رضا حجازي، والدكتورة راندا شاهين، واختتمت الكلمات بكلمة للبابا أشاد خلالها بفكرة المسابقة، مقدمًا الشكر لوزارة التربية والتعليم وفريق إدارة المسابقة والمشاركين فيها، وتناول 3 معانٍ تقدمها المسابقة وتساهم في بناء المجتمع، وهي التعاون والتنافس والمثال.

كما شمل الحفل لقاءً أجرته مقدمة الحفل الإعلامية نانسي مجدي مع ثلاثة من الطلبة الذين شاركوا في المسابقة من المرحلتين الإعدادية والثانوية، وعرضًا قدمه أربعة من الذين حازوا المراكز الأولى في المسابقة لأجزاء مما حفظوه فيها من الكتاب المقدس، إلى جانب عرض ثلاثة أفلام أحدهم عن الكنيسة والتعليم، والاثنين الآخرين عن فكرة مشروع تدريب ألف معلم تربية دينية مسيحية الذي يقام بالتعاون بين الكنيسة والوزارة، وما حققه.

واختُتِم الحفل بتكريم الدكتور رضا حجازي، والدكتورة راندا شاهين، وعدد من القيادات بالوزارة وموجهي التربية الدينية المسيحية، ثم توزيع الجوائز على الفائزين من مختلف المراحل.