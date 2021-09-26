إضافة جديدة لإنجازات السيسي.. برلماني يشيد بأهمية "القطار الكهربائي" الاستراتيجية

كتب- نشأت علي:

قال النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن انطلاق مشروع "القطار الكهربائي" إنجاز ضخم ونقلة نوعية بقطاع النقل والمواصلات في مصر، وجاء بتوجيهات ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتنفيذ هذا المشروع لأهميته الاستراتيجية وربط المنطقة بشرق القاهرة، وربط المدن والتجمعات الجديدة، وخدمة المواطنين قاطني المجتمعات السكنية على طول المسار، ودعم مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن كونه إحدى أدوات التنمية الاقتصادية للدولة.

وأكد نصار أن هذا المشروع بمثابة شريان تنمية جديد للمجتمعات العمرانية الجديدة وسيكون له مردود إيجابي قوي على الاقتصاد القومي ومشروعات التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة؛ حيث إنه يعد من أهم وسائل النقل نظرًا لمزاياه المتعددة، ووسيلة نقل آمنة .

وتابع النائب لأن مشروع القطار الكهربائي إضافة جديدة لإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى ملف النقل اهتمامًا خاصًّا؛ لكونه عنصرًا أساسيًّا في تنفيذ خطط التنمية الشاملة بالبلاد، مشيرًا إلى أن التطوير في هذا المجال الحيوي يأتي من أجل تعظيم منظومة النقل الجماعي على مستوى الجمهورية، وتيسير الخدمة المقدمة للمواطنين.

جدير بالذكر أن طول مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة- العلمين)، يبلغ نحو 460 كم، ويبدأ المشروع من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر، وحتى مدينة العلمين الجديدة، مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة السادس من أكتوبر ومحطة سكك حديد الإسكندرية الحالية ومدينة برج العرب، ويشمل 15 محطة؛ وهي كالتالي: (العين السخنة- العاصمة الإدارية- 15 مايو- محمد نجيب- جنوب الجيزة- حدائق أكتوبر- أكتوبر- السادات- وادي النطرون- النوبارية- برج العرب- الإسكندرية- العامرية- الحمام- العلمين) ، كما أنه يضم ٣ محطات مستقبلية (نفق المشير- محور الضبعة- العميد) .