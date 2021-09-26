محافظة القاهرة: إزالة 705 عقارات بمنطقة عزبة أبوقرن.. وتسكين 1842 أسرة بمدينة معا

كتب- محمد نصار:

أكدت جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، استمرار أعمال الإزالة الجارية بمنطقة عزبة أبوقرن العشوائية بحي مصر القديمة، مع استمرار أعمال الإخلاء والتسكين الفوري للمواطنين.

وصرحت نائب المحافظ، في بيان، اليوم الأحد، بأن أعمال الإزالة الجارية بعزبة أبوقرن قد أسفرت حتى الآن عن الانتهاء من إزالة 705 عقارات من إجمالي 1413 مقرر هدمهم، وتسكين 1842 أسرة من أصل 4758.

وأكدت على أن الأعمال تجرى وسط فرحة الأهالي بنقلهم لمساكن جديدة بمشروع معا بحي السلام مؤثثة ومجهزة بالكامل وجار تسكين باقي الأسر تباعا، موضحة أن منطقة عزبة أبوقرن بحي مصر القديمة تعد إحدى المناطق العشوائية المهددة للحياة.

وقد تم نقل المستحقين إلى مساكن حضارية بمشروع معا متكامل الخدمات تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بنقل سكانها لمساكن آدمية وتوفير حياة كريمة لهم في إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات.

وأشارت إلى أن الدولة قامت بتغيير حياة مواطني العشوائيات من خلال تسكينهم في وحدات سكنية بالمدن الحضارية الجديدة في إطار البدء بتنفيذ المشروع القومي والحضاري تلال الفسطاط والذي يحمل في طياته عاصمة جديدة وبصمة مبهرة لتاريخ عريق وبعدا أثريا تراثيا عظيما.

ولفتت إلى أننا نشهد حاليا الحصاد الأخير للقضاء على العشوائيات والمناطق غير الآمنة، مؤكدة على أن ملف العشوائيات من أبرز الملفات الشائكة عانت منه القاهرة على مدار عقود طويلة.