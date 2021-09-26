بشكل تطوعي.. توجيه عاجل من محافظ الجيزة بشأن سد العجز في المدرسين

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كتب- يوسف عفيفي:

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الأجهزة التنفيذية بسرعة الانتهاء من إدخال كافة المرافق للمدارس الجديدة مع الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية بجميع المدارس والمنشآت التعليمية الجديدة قبل بدء العام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى إنشاء وتنفيذ مطبات صناعية أمام المدارس التي في حاجة لذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة.

وبحسب بيان اليوم، شدد المحافظ، على وكيل مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لسد النقص في عدد المعلمين ببعض الإدارات التعليمية من خلال فتح باب التطوع للراغبين وفقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لذلك.

ووجه المحافظ، قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية بمشروعات الصرف الصحي بمراكز الصف وأطفيح والعياط وأبوالنمرس وتذليل كافة المعوقات مع التشديد على حل مشكلة الانقطاعات أو ضعف الضغوطات بمياه الشرب التي تعاني منها بعض القرى بمركز العياط.

كما وجه المحافظ، جهاز السرفيس بالتعاون مع شركات النقل الجماعي وتوفير خطوط سرفيس لنقل طلاب الجامعات من المراكز والمدن البعيدة للتسهيل عليهم.

ووجه المحافظ، كذلك وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة بالتنسيق مع الجهات المختصة وتوفير قطع أراضي لإقامة مراكز شباب بالمراكز والقرى لتوسيع رقعة الممارسة الرياضية لمختلف الأعمار.

وثمن محافظ الجيزة، التعاون المثمر القائم بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء مجلس النواب من أجل العمل على تذليل العقبات والمشكلات التي تواجه المواطنين للعمل على حلها.

وخلال اللقاء، أعرب أعضاء مجلس النواب عن تقديرهم لدور محافظ الجيزة والأجهزة التنفيذية لما قدموه من مشروعات وخدمات تنموية خلال الفترة السابقة.

جاء ذلك بحضور إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، والمهندس محمود فوزي، السكرتير المساعد، ورؤساء المراكز المختصة، وممثلي المديريات الخدمية وقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.​