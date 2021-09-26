Masrawy logo white

بعد انتهاء الحجز.. ما هي الخطوات المتبقية للحصول على شقة في "سكن لكل المصريين 2"

10:00 ص الأحد 26 سبتمبر 2021
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة

​​كتب- محمد عبدالناصر:

انتهى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من استقبال طلبات الحجز والتقديم في مشروع سكن لكل المصريين 2، حيث شمل هذا الطرح 3 مشروعات (الإسكان الاجتماعي- الإسكان المتميز- الإسكان المتوسط).

ومنذ بداية التقديم وشراء كراسة الشروط حتى الاستلام والتواجد داخل الوحدة يمر الحاجز بالعديد من المراحل سواء للوحدات التي سيتم تسليمها فوري (الإسكان الاجتماعي) أو بعد 3 سنوات، حيث انتهت أول خطوة وهي سداد مقدم الحجز، والتقديم على الموقع الإلكتروني وإرسال الأوراق المطلوبة، ويتساءل الحاجزين عن باقي الخطوات المتبقية في الحجز، والتي جاءت على النحو التالي:

- الخطوة الأولى بعد انتهاء فترة التقديم تتمثل في إعلان أسماء المتقدمين المستوفيين للشروط، ومن قام بإرسال الأوراق بشكل صحيح على الموقع الإلكتورني، كما يتم استبعاد المخالفين للشروط وإعلان عدد المتقدمين داخل كل مدينة.

الخطوة الثانية تبدأ بعد إعلان أسماء المستفيدين الشروط، وتنقسم إلى جزئين الأول للشقق التي سيتم تسليمها فوريا حيث يبدأ الاستعلام عن المتقدمين أما الشقق التي سيتم تسليمها بعد 3 سنوات يتم سداد أول قسط ربع سنوى ويستمر ذلك لمدة 12 قسط على 36 شهرًا.

الخطوة الثالثة، تأتي قبل نهاية سداد الأقساط بمدة قليلة، وهي الاستعلام الميداني عن المتقدمين، حيث يبدأ مندوب الاستعلام التأكد من بيانات المتقدمين بشكل ميداني ويتم عمل زيارة لمكان الإقامة أو مكان العمل أو الاثنين معا، وفي حالة مطابقة بيانات المتقدم للبيانات المقدمة وقت التقديم يتم تحويل الملف على البنك.

الخطوة الرابعة والتي تتعلق بالبنك، حيث يتواصل البنك وهو جهة التمويل مع الحاجز لتحديد الأقساط الشهرية وإمضاء العقود بعد تحديد رقم العمارة ورقم الوحدة، ثم تأتي الخطوة الأخيرة وتكون مع جهاز المدينة التي تتواجد به الوحدة، حيث يكون الجهاز مسؤول عن تسليم الحاجز وحدته وتعديل أي عيوب بها في التشطيبات النهائية.

اقرأ أيضًا:

لمحدودي الدخل.. طريقتان للحصول على شقة ضمن مبادرة التمويل العقاري

بعد تفعيل مبادرة التمويل العقاري.. الأوراق المطلوبة للحصول على شقة بفائدة 3% خارج أطروحات الإسكان

مشروع سكن لكل المصريين 2 الإسكان الاجتماعي دعم التمويل العقاري

الخبر التالى:

حدث ليلاً| تفاصيل التطوع للتدريس بـ"التعليم".. وتشييع جثمان ضحية الطبيب البيطري

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
667

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

789

متعافون اليوم

300945

إجمالي الإصابات

17149

إجمالي الوفيات

254060

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • طريقتان و6 خطواتكيف تستعلم عن طلب التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي بالتمويل العقاري؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا