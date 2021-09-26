بعد انتهاء الحجز.. ما هي الخطوات المتبقية للحصول على شقة في "سكن لكل المصريين 2"

​​كتب- محمد عبدالناصر:

انتهى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من استقبال طلبات الحجز والتقديم في مشروع سكن لكل المصريين 2، حيث شمل هذا الطرح 3 مشروعات (الإسكان الاجتماعي- الإسكان المتميز- الإسكان المتوسط).

ومنذ بداية التقديم وشراء كراسة الشروط حتى الاستلام والتواجد داخل الوحدة يمر الحاجز بالعديد من المراحل سواء للوحدات التي سيتم تسليمها فوري (الإسكان الاجتماعي) أو بعد 3 سنوات، حيث انتهت أول خطوة وهي سداد مقدم الحجز، والتقديم على الموقع الإلكتروني وإرسال الأوراق المطلوبة، ويتساءل الحاجزين عن باقي الخطوات المتبقية في الحجز، والتي جاءت على النحو التالي:

- الخطوة الأولى بعد انتهاء فترة التقديم تتمثل في إعلان أسماء المتقدمين المستوفيين للشروط، ومن قام بإرسال الأوراق بشكل صحيح على الموقع الإلكتورني، كما يتم استبعاد المخالفين للشروط وإعلان عدد المتقدمين داخل كل مدينة.

الخطوة الثانية تبدأ بعد إعلان أسماء المستفيدين الشروط، وتنقسم إلى جزئين الأول للشقق التي سيتم تسليمها فوريا حيث يبدأ الاستعلام عن المتقدمين أما الشقق التي سيتم تسليمها بعد 3 سنوات يتم سداد أول قسط ربع سنوى ويستمر ذلك لمدة 12 قسط على 36 شهرًا.

الخطوة الثالثة، تأتي قبل نهاية سداد الأقساط بمدة قليلة، وهي الاستعلام الميداني عن المتقدمين، حيث يبدأ مندوب الاستعلام التأكد من بيانات المتقدمين بشكل ميداني ويتم عمل زيارة لمكان الإقامة أو مكان العمل أو الاثنين معا، وفي حالة مطابقة بيانات المتقدم للبيانات المقدمة وقت التقديم يتم تحويل الملف على البنك.

الخطوة الرابعة والتي تتعلق بالبنك، حيث يتواصل البنك وهو جهة التمويل مع الحاجز لتحديد الأقساط الشهرية وإمضاء العقود بعد تحديد رقم العمارة ورقم الوحدة، ثم تأتي الخطوة الأخيرة وتكون مع جهاز المدينة التي تتواجد به الوحدة، حيث يكون الجهاز مسؤول عن تسليم الحاجز وحدته وتعديل أي عيوب بها في التشطيبات النهائية.

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