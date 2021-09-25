السفير الياباني يزور المعهد القومى للبحوث الفلكية

كتب - أسامة علي:

استضاف المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية اليوم السبت، اجتماع الجمعية العمومية لجميعة منسوبى هيئة تطوير العلوم اليابانية JSPS فى مصر JSPSAAE، بحضور السفير ماساكى نوكى، سفير اليابان لدى مصر، و نائبا عن رئيس الوزراء اليابانب.

والقى السفير اليابانية كلمة ترحيبيه. و استعرض العلاقات بين البلدين، كما تم تكريم الدكتور ابراهيم طنطاوى رئيس الجمعية JSPSAAE على الجهود المبذولة لزيادة التعاون العلمى بين الدولتين ولنشر الثقافة اليابانية.

وعلى هامش الاجتماع، رافق السفير الياباني، الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد في زيارة تفقدية لبعض الأقسام والمعامل بالمعهد للتعرف على أنشطة المعهد البحثية وعلى رأسها الشبكة القومية للزلازل، المرصد الفلكى، الأرصاد الشمسية..الخ.

يذكر ان جمعية JSPSAAE هى جمعية مصرية مشهرة طبقا لقانون الجمعيات الأهلية التابع لوزارة التضامن، تم تأسيسها على هامش فعاليات العام المصرى اليابانى للعلوم والتكنولوجيا عام 2008 وتضم فى عضويتها عدد من الباحثين بالمعهد والحاصلين على منح هيئة JSPS ويضم مجلس ادارتها كل من الدكتور جاد القاضى والدكتور أحمد صالح.