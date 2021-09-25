حدث في 8 ساعات| رابط رسمي لتسجيل رغبات المرحلة الثالثة وإضافة الأبناء على بطاقات التموين لهذه الفئة

كتب– أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، السيسي يعقد اجتماعًا مهمًا مع وزير الكهرباء، والأعلى للجامعات يوافق على طلب "الصحة" بتجديد إعفاء المهن الطبية من التفرغ الدراسي، وتكليفات رئاسية بسرعة تنفيذ "القطار الكهربائي" لخدمة المجتمعات السكنية الجديدة، ووزير الأوقاف يستقبل نظيره السوداني لبحث التعاون بين البلدين، رابط رسمي لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثالثة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: