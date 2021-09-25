ليس تقييدًا لعملهم.. أول تعليق من "خطة النواب" بشأن ضريبة البلوجر

كتب- مصراوي:

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار مصلحة الضرائب بتطبيق القيمة المضافة على (البلوجرز- اليوتيوبرز)، شيء طبيعي، مضيفًا: "أي دخل أكثر من ٥٠٠ ألف جنيه بالعام لابد من أن يسجل بياناته في ضريبة القيمة المضافة".

وأكد عمر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم السبت، أن هذا الأمر لا يعد تقييدًا لعمل البلوجر أو اليوتيوبرز؛ ولكنه قانون يطبق على كل مَن يعيش في هذه الدولة.

وأصدرت مصلحة الضرائب بيانًا يؤكد أن الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى (البلوجرز- اليوتيوبرز) عليهم التوجه إلى المأمورية الواقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط (دخل) لفتح ملف ضريبى للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة، والتسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال اثني عشر شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.

وقال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في بيان اليوم، إنه في حالة وجود أي استفسارات تخص التجارة الإلكترونية يتم الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو التوجه إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية الكائن في برج المحمودية- أوتوستراد المعادي- صقر قريش- الدور الأرضي.

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب أن وزارة المالية تتابع عن كثب مصلحة الضرائب لبذل كل ما لديها من جهد لتحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة؛ خصوصًا التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية، وتحديد مَن يقوم بها، لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، ولاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، لافتًا إلى الدور الذي تقوم به وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة في حصر ومتابعة وتسجيل الشركات التي تمارس نشاط التجارة من خلال المواقع الإلكترونية.