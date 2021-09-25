محافظ الجيزة: انتهاء تطوير كباري مشاه المطحن والمطافي بحي جنوب

كتب- يوسف عفيفي:

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال تطوير ورفع كفاءة كباري مشاه المطافي والمطحن بشارع ربيع الجيزي وهي التي تربط بين أحياء العمرانية وجنوب الجيزة وبين مناطق المنيب والبكباشي والقصبجي.

وبحسب بيان اليوم، تابع المحافظ، أعمال التطوير التي تم الإنتهاء منها والتي شملت رفع كفاءة السلالم وتدعيمها بالرخام والمساند الحديدية بالإضافة إلى تركيب كشافات إنارة ليد وطلاء جسم الكوبري والممرات ومقاعد الجلوس وتركيب كاميرات مراقبة بالكباري بالكامل لتدعيم عناصر الأمان .

وكلف المحافظ، رئيس حي جنوب، بضرورة تخصيص ورديات عمل لمتابعة حالة النظافة بالكوبري على مدار اليوم وعدم السماح بتواجد المخلفات مع الاهتمام برفع كفاءة محيط الكباري من حيث أعمدة الإنارة ورفع أي مخلفات.

وخلال الجولة، حرص المحافظ، على تفقد ممرات كباري المشاة، مشدداً على عدم السماح بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين لعدم إعاقة حركة المارة.

وشدد المحافظ، على ضرورة استكمال خطة تطوير ورفع كفاءة كباري المشاة بكافة قطاعات المحافظة للتسهيل على المواطنين.

وعقب الجولة، حرص محافظ الجيزة، على تفقد حالة النظافة والإشغالات بشوارع ربيع الجيزي والبحر الأعظم و٦ أكتوبر وميدان الجيزة، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات رفع الإشغالات وعدم السماح للمطاعم بالتعدي على الطريق العام.