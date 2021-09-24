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وفاة المذيعة عزة الحناوي

07:25 م الجمعة 24 سبتمبر 2021
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(مصراوي):

كشفت مصممة الأزياء إيمان النشرتي، وفاة المذيعة المعتزلة عزة الحناوي، ونشرت عدة صور لهما من آخر لقاء جمع بينهما وبين الأصدقاء، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وظهرت مذيعة ماسبيرو الراحلة عزة الحناوي، في الصور وهي بالحجاب، وبجانبها إيمان النشرتي، التي علقت قائلة: "يا الله على وجع القلب.. كنت نعم الراشد والأخت والصديقة الوفية في رحاب ربنا في ميزان حسناتك حبيبتي كلنا.. عزة الحناوي.. هتوحشينا حبيبتي .. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكتب حساب ماسبيرو على "فيسبوك": "الإعلامية عزة الحناوي المذيعة القديرة بالقناة الأولى في ذمة الله صلاة الجنازة بعد صلاة المغرب في جامع حسن الشربتلي بالتجمع... الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته".

عزة الحناوي لمذيعة عزة الحناوي فاة المذيعة عزة الحناوي فاة

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