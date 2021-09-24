هؤلاء يقدمونه.. انطلاقة جديدة لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" غدا

كتب- مينا غالي:

يشهد برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، انطلاقة جديدة بداية من الغد، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، على قناة "CBC".

يقدم البرنامج في ثوبه الجديد الفنانة منى عبدالغني والإعلامية هبة الأباصيري وإيمان عز الدين، ويستعرض كل ما يخص الأسرة والمرأة والقضايا الاجتماعية، ويستضيف العديد من الضيوف خلال حلقاته في كافة المجالات.

يذاع "الستات مايعرفوش يكدبوا" من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

وأعلنت الإعلاميتان مفيدة شيحة، وسهير جودة، رحيلهما عن برنامج "الستات ما يعرفوش يكذبوا"، في بيانين منفصلين لهما عبر حسابتهما في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الإعلامية مفيدة شيحة: "بعد 10 سنين من النجاح، وداعًا CBC، وداعًا الستات ميعرفوش يكذبوا، وإلى لقاء".

وقدمت شيحة البرنامج على مدار 10 سنوات ويُذاع من السبت للأربعاء على قناة CBC، في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

من ناحية أخرى، أعلنت الإعلامية سهير جودة انتهاء رحلتها مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" بعد ساعات من إعلان شيحة.



وكتبت سهير جودة عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "رحلتي مع الستات مايعرفوش يكدبوا انتهت، البرنامج الذي عشت فيه ومعه منذ أن كان وكانت CBC، بدايات فكرة لم تولد بعد من يوليو 2011 إلى سبتمبر 2021".​