​​ مستحقات وشكاوى.. 5 معلومات عن تطبيق "ربط المصريين بالخارج مع المكاتب العمالية"

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت وزارة القوى العاملة، مشروع تطبيق إلكتروني لربط العاملين المصريين بالخارج مع المكاتب العمالية وذلك بإعداد بوابة لخدمة المصريين بالخارج، مع إتاحتها للاستخدام من خلال التليفون المحمول.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالجاليات المصرية العاملة بالخارج، والتعاون بين جميع الوزارات والجهات المعنية، لإنشاء وتطوير وتشغيل تطبيق ذكي على هاتف المحمول لوزارة القوى العاملة معتمدا على قيمة مضافة لربط أبناء الوطن في الخارج من خلال التطبيق وتجعل استخدامه من ضمن الأولويات في الحياة اليومية.

وناقش محمد سعفان وزير القوى العاملة، مع رحيم الكشكي، رئيس مجلس إدارة شركة خدمات المعلومات والتقنية، ومرسي الجندي رئيس قطاع المشروعات بالشركة، مشروع ربط العاملين المصريين بالخارج مع المكاتب العمالية وذلك بإعداد بوابة لخدمة المصريين بالخارج، مع إتاحتها للاستخدام من خلال التليفون المحمول.

ويرصد "مصراوي" 5 معلومات عن التطبيق وذلك على النحو التالي:

- التطبيق يسمح بتقديم خدمات قنصلية، وعمالية، ومصر الرقمية، عن طريق الربط ببعض الخدمات الحكومية وغير الحكومية داخل وخارج مصر.

- يضم الخدمات التي تقدمها القنصليات المصرية بالخارج والخدمات التي تقدمها مكاتب التمثيل العمالي التابعة لوزارة القوى العاملة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج مثل: (الشكاوى العمالية، وتحصيل مستحقات المصريين بالخارج، والخدمات الخاصة بعقود العمل، وخدمات قيد المواطنين، وإصدار الشهادات، واستخراج جواز السفر، وغيرها من الخدمات التي تقدم للمصريين بالخارج).

- إمكانية سداد المواطن لكافة فواتيره من خلال التطبيق.

- تسهيل العديد من الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج.

- يسهم في إعداد قاعدة بيانات موثقة عن العاملين بالخارج، خاصة وأن الدولة المصرية حاليا بجميع مؤسساتها تسعى إلى التحول الرقمي وميكنة جميع الخدمات.

وشدد الوزير، على أهمية الإسراع في التنسيق مع وزارة الخارجية لوضع الضوابط الخاصة بالخدمات المقدمة من جانبها، تمهيدا لتوقيع بروتوكول التعاون وإطلاق المشروع خلال الأيام القليلة المقبلة.