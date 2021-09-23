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مفيدة شيحة وسهير جودة تعلنان انتهاء تقديم "الستات ميعرفوش يكدبوا"

08:03 م الخميس 23 سبتمبر 2021
مفيدة شيحة وسهير جودة تعلنان انتهاء تقديم "الستات ميعرفوش يكدبوا"

مفيدة شيحة

(مصراوي):

أعلنت الإعلاميتان مفيدة شيحة، وسهير جودة، رحيلهما عن برنامج "الستات ما يعرفوش يكذبوا"، في بيانين منفصلين لهما عبر حسابتهما في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الإعلامية مفيدة شيحة: "بعد 10 سنين من النجاح، وداعًا CBC، وداعًا الستات ميعرفوش يكذبوا، وإلى لقاء".

وقدمت شيحة البرنامج على مدار 10 سنوات ويُذاع من السبت للأربعاء على قناة CBC، في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

من ناحية أخرى، أعلنت الإعلامية سهير جودة انتهاء رحلتها مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" بعد ساعات من إعلان شيحة.

وكتبت سهير جودة عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "رحلتي مع الستات مايعرفوش يكدبوا انتهت، البرنامج الذي عشت فيه ومعه منذ أن كان وكانت CBC، بدايات فكرة لم تولد بعد من يوليو 2011 إلى سبتمبر 2021".

مفيدة شيحة سهير جودة برنامج الستات ما يعرفوش يكذبوا مواقع التواصل الاجتماعي

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