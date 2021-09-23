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حدث في 8 ساعات| تكريم أبطال الألعاب البارالمبية ولقاح كورونا "إجباري" لهذه الفئات

06:26 م الخميس 23 سبتمبر 2021
حدث في 8 ساعات| تكريم أبطال الألعاب البارالمبية ولقاح كورونا "إجباري" لهذه الفئات

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أولها تكريم الرئيس السيسي أبطال الألعاب البارالمبية، وتحذير من سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الألعاب البارالمبية لقاح كورونا السيسي أمطار وزارة القوى العاملة قطع المياه

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