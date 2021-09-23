لمواجهة الموجة الرابعة.. برلماني يطالب بسرعة منح العاملين بالدولة لقاح كورونا

كتب- نشأت علي:

قال النائب عبدالله أحمد عبدالله، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن الفترة المقبلة من المتوقع أن تشهد ارتفاعًا كبيرًا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وذلك وفقًا لما أعلنته الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بأن ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا ستكون خلال الفترة من 3 إلى 4 أسابيع.

وأضاف عبدالله، في بيان، الخميس، أن الفترة المقبلة ستشهد تفشيا للفيروس وذلك يستوجب مزيد من الحرص من قبل الجميع وعدم التهاون في الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وأخذ اللقاح، مؤكدا على أن التهاون في الالتزام بالإجراءات سيؤدي لتفشي الفيروس بصورة كبيرة في المجتمع مما قد يُؤثر على المنظومة الصحية وفي نفس الوقت إصابة المواطنين بمعدلات كبيرة.

وشدد عضو اللجنة على ضرورة سرعة الانتهاء من منح جميع العاملين في قطاعات الدولة المختلفة اللقاح خلال الفترة المقبلة، خاصة أولئك الذين يقدمون الخدمات الجماهيرية للمواطنين، بالإضافة لطلاب الجامعات وأعضاء هيئة التدريس، على أن تكون هناك قاعدة بيانات يوميا للفئات والأعداد التي حصلت على اللقاح والمتبقي.

وأكد عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، على أن الحصول على اللقاح لا يعني تخفيف الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، فالحصول على اللقاح خطوة هامة لا غنى عنها ولكنها لا تعني التهاون في الإجراءات الوقائية، ولهذا يجب مراعاة الحرص خلال الفترة المقبلة وتدشين المزيد من حملات التوعية خاصة بعد التراخي الملحوظ من قبل البعض في الالتزام بالإجراءات مما قد يكلف الدولة الكثير.

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