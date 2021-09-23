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الزراعة: فحص وعلاج أكثر من 5 آلاف رأس ماشية مجانا بقرى حياة كريمة في دمياط

02:50 م الخميس 23 سبتمبر 2021
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كتب-أحمد مسعد:

أطلق معهد التناسليات لمعهد صحة الحيوان التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع معهد الصحة الحيوانية ومعهد الأمصال واللقاحات البيطرية ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، قافلة بيطرية مجانية بقرى مركز كفرسعد المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة بمحافظة دمياط.

وقال الدكتور هاني حسن، مدير معهد التناسليات الحيوانية، إن القافلة استمرت لمدة أسبوع ،حيث قامت بفحص وعلاج 5052 حيوانا وتدريب 28 طبيبا بيطريا من أبناء دمياط وبلغ عدد المستفيدين من أبناء كفرسعد ما يقرب من 1500 مستفيد من صغار المربين.

وتفقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أعمال القافلة بقرية الإسماعيلية، كما استقبلت الدكتور هاني حسن، رئيس القافلة بمقر المحافظة، وقدمت له درع المحافظة التذكاري وطالبت بتكرار هذه القوافل البيطرية المجانية إلى دمياط.​

تحصين مواشي قرى حياة كريمة دمياط معهد صحة الحيوان وزارة الزراعة

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