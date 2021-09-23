غدا.. قطع المياه عن بعض مناطق القاهرة لمدة 6 ساعات

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق (الحي السابع بالكامل - المنطقة الثامنة) بمدينة نصر، وذلك اعتبارا من الساعة 10 مساء غدٍ الجمعة الموافق وحتى الساعة 4 صباح يوم السبت الموافق 25 سبتمبر وذلك لمدة 6 ساعات.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع، نظراً لأعمال المشروع القومي المونوريل، الأمر الذي يتطلب تحويل مسار خط المياه قطر 400 مللي بشارع ذاكر حسين تقاطع شارع أبوالعتاهية بميدان إنبي والمتعارض مع أعمال تنفيذ قطار المونوريل.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.​