قد تمتد لشرق القاهرة.. زيادة فرص سقوط الأمطار على 3 مناطق مساءً.. وارتفاع الموج 3 أمتار

كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصية، إنه تزداد فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والدلتا خلال فترة المساء وفجر الجمعة.

وأضافت الأرصاد، في تنويه لها عبر صفحتها على فيسبوك، قبل قليل، إن الأمطار قد تمتد خفيفة إلى مناطق شرق القاهرة.

وأشارت الهيئة، إلى وجود نشاط في حركة الرياح على مسطح البحر المتوسط مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج لتصل إلى 3 أمتار.