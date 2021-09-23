اليوم.. آخر يوم لحجز وحدات محدودى ومتوسطى الدخل

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم تحديد اليوم الخميس، كآخر موعد لحجز وحدات سكن لكل المصريين 2" لمنخفضي ومتوسطي الدخل.

وأوضحت عبدالحميد، في تصريحات لها، أن سحب كراسات الشروط، وسداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية، والمصروفات الإدارية، بمكاتب البريد المُميكنة بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، وتسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المُرفقين بكراسة الشروط على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مستمر حتى يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر الجاري، مشيرة إلى أن هناك 33 مدينة زاد عدد الحاجزين بها عن عدد الوحدات المطروحة.

وأضافت مي، أنه يتم طرح وحدات جاهزة للتسليم الفوري (غرفتين وصالة، و3 غرف وصالة) بمساحات تتراوح بين 75 و90 م2، في مدن ومراكز المحافظات التالية: (الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط)، بجانب طرح وحدات أخرى ضمن نفس الإعلان، لمتوسطى الدخل، في مدينتي شطا والزرقا بمحافظة دمياط بمساحات تتراوح بين 105 و114م2، ويتم شراء تلك الوحدات وفقاً لنظام التمويل العقاري، والشروط التفصيلية للمبادرة الصادرة من البنك المركزي المصري بتاريخ 13 يوليو 2021، حيث يتم سداد مقدم يبدأ من 10 % لوحدات محدودي الدخل، و15 % لوحدات متوسطي الدخل، ثم تقسيط باقى ثمن الوحدة، بنظام التمويل العقارى، لمدة تصل إلى 30 عامًا بسعر عائد 3 % سنويًا متناقصة، موضحة أن المدن التى زاد عدد الحاجزين بها عن عدد الوحدات المطروحة، سيتم بها تطبيق الأولويات، وفقا للآلية المقررة من رئاسة مجلس الوزراء.