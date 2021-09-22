"اتحاد العمال": المشير طنطاوي كان داعمًا للاتحاد أثناء محاولات هدمه



كتب- يوسف عفيفي:

قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال، إن المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق والذي وافته المنية أمس الثلاثاء، كان داعمًا لاتحاد العمال والتنظيم النقابي أثناء محاولات الممولين من بعض المنظمات الدولية المشبوهة هدمه.

وأضاف "البدوي"، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أنه قبل الاحتفال بعيد العمال بيوم واحد في عام ٢٠١٢، طلب مجلس إدارة اتحاد العمال مقابلة المشير طنطاوي رئيس المجلس العسكري في ذلك الوقت بوساطة من الكاتب الصحفي والنائب مصطفى بكرى.

وأوضح البدوي، أنه عندما علم المشير طنطاوي، بطلب مجلس إدارة اتحاد العمال وافق على الفور وعقد معهم جلسة استمرت أكثر من ساعتين استمع خلالها من أعضاء المجلس كل المشكلات التي تعوق قيامهم بدورهم خلال تلك المرحلة، كما استمع إلى شكواهم من المحاولات المستميتة التي يقوم بها البعض لهدم اتحاد العمال، وفي النهاية طلب مجلس إدارة اتحاد العمال من المشير طنطاوي أن يرسل أحد أعضاء المجلس العسكري لحضور احتفال عيد العمال.

وتابع: "وبعد أن استمع المشير لهموم مجلس إدارة اتحاد العمال قال لهم :"إن مصر لن تسقط وأن مسؤوليتكم أن تتصدوا مع القوات المسلحة وكل المصريين لمحاولات هدم الدولة لأنها مسئولية كل الوطنيين.. وأن المجلس العسكري يساند التنظيم النقابي المصري للقيام بدوره في الدفاع عن عمال مصر.. وفي النهاية وعدهم بإرسال أحد الأعضاء لحضور الإحتفال بعيد العمال.

واستطرد البدوي، قائلا: "وفي اليوم التالي فوجىء مجلس إدارة اتحاد العمال بقيادة الدكتور أحمد عبدالظاهر بحضور عضوين من المجلس العسكري وهما اللواء مختار الملا، واللواء محسن الفنجري المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكرى، ومن فرحة المشاركين بحضور عضوي المجلس العسكرى ظلوا يهتفون"الجيش والشعب أيد واحدة" لدرجة جعلت اللواء محسن الفنجري يقف ويقدم التحية العسكرية لعمال مصر.. واعتبر التنظيم النقابي أن هذا الاحتفال كان من أعظم الاحتفالات التي أقيمت بمناسبة عيد العمال".