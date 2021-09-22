نائبة بالتنسيقية تزور قرى ومراكز بـ"قنا" وتلتقي أهالي بالمحافظة



كتب- محمد نصار:

زارت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المدير الإقليمي لمجموعة «نيو إيجيبت»، قرى ومراكز محافظة قنا، وكان في استقبالها أهالي قنا وسط هتافات وكلمات شكر للدولة المصرية ممثلة في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لاهتمامها بقرى ومراكز الصعيد التي ظلت مهملة لسنوات من قبل.

وبدأت النائبة غادة علي، جولتها في محافظة قنا، بزيارة لدور الأيتام في قرية طوبيا وسلمتهم الأدوات والمستلزمات المدرسية المقدمة بدعم من مؤسسة نيو اجيبت الدولية والمستمر منذ 2018، من خلال حفل فني كرمت خلاله الأطفال المتميزين وشجعتهم على التفوق الدراسي ووعدتهم بحل مشاكلهم كافة، جاء ذلك بحضور البرلماني السابق ماجد طوبيا.

‎وزارت نائبة التنسيقة قرية «المقربية» بدعوى من عمدة القرية محمود غلاب، للاجتماع بممثلي قرى «الترمسة، العركي، الدهسة، الكوم الأخضر، فرشوط، حجازة، الشعراني، المقربية في مجلس عرفي صعيدي، وذلك لمناقشة مقترحاتهم وعرض طلباتهم، ووجه أهالي القرى الشكر للنائبة على جهودها في دعم مراكز الشباب وتقديم الخدمات اللازمة للأهالي، مشيدين بتجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التي أنتجت نواب يجيدون التواصل مع أطياف الشعب المصري وخاصة في الأماكن النائية ويسهلون لهم الحصول على الخدمات المقدمة من الدولة المصرية، بل ويستمعوا للمشكلات العامة ويحولنها لمشروعات قوانين تخدم الملايين من المصريين بعد ذلك.

وعقدت النائبة مؤتمرا لشباب قرى ومراكز محافظة قنا المختلفة، استعرضت خلاله جهود نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال دور الانعقاد الأول، واستعمت لمشكلات الشباب التي تواجههم في القرى، وكذلك العقبات التي تواجه ذويهم في مجالات الزراعة والري والصناعة الزراعية والصرف الصحي والترع والكهرباء والوحدات الصحية، بالإضافة للمشروعات الصغيرة وتنميتها، ولاقى المؤتمر ترحيبا كبيرا من قبل المجتمع القناوي مشيدين بالتواصل معهم على أرض الواقع والاستماع لهم وتلبية مطالبهم بشكل فورى.



واختتمت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، زيارتها بجولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير والدعم المقدم من وزارة الشباب والرياضة بناء على طلباتها السابقة لمراكز الشباب على مستوى المحافظة، وهي مراكز شباب «رفاعة، نجع سلامة بقرية حجازة مركز قوص، القبيبة بمركز فرشوط»، مستمعة خلال الجولة لمطالب الشباب في المراكز ومقترحاتهم للتطوير.

وأكدت على دور نواب التنسيقية في التواجد والتواصل مع الشعب المصري على مستوى محافظات الجمهورية، وتلبية مطالبهم، موضحة أن الجمهورية الجديدة تقوم على رضا المواطن المصري وحصوله على حقوقه المشروعة، لافتة إلى أن ذلك ظهر جليا في المشروعات الرئاسية وخاصة مبادرة حياة كريمة التي قدمت للمواطن المصري حياة أدمية تليق به، ولافتة إلى تقديمها المزيد من الجهد والخدمات لسكان محافظات الصعيد كونها دائرة ترشحها في مجلس النواب.