وزيرا البيئة والتنمية المحلية يتابعان مستجدات الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظات

كتب- مصراوي:

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنه يتم حاليًا عقد اجتماعات تنسيقية مع مجلس الوزراء للوصول إلى الصياغة النهائية من مواد اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات، وأيضاً إنشاء شركات مساهمة بالمحافظات التي لا يوجد بها قطاع خاص وذلك لضمان استغلال والتشغيل الأمثل للبنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات، ووضع نظام لتحفيز الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال جمع ونقل وتدوير المخلفات البلدية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اليوم الأربعاء، لمتابعة آخر مستجدات الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة، من حيث البنية التحتية وعقود التشغيل ومنظومة تحويل المخلفات إلى طاقة والدعم المؤسسي.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن، حيث حضر الاجتماع الدكتور طارق العربي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم و إدارة المخلفات، الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي ودعم السياسات وأعضاء الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات بالوزارة وعدد من القيادات المعنية.

واستعرض الجانبان، خلال الاجتماع، الموقف الراهن لأعمال تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات على مستوى برامج البنية التحتية والتشغيل وتحويل المخلفات إلى طاقة والدعم المؤسسي وما تم تنفيذه من أعمال، وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة حيث تم تنفيذ حوالى 80% من البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالقاهرة، من محطات وسيطة ومصانع، وتم تسليم عدد 6 مدافن صحية بعدد من المحافظات تشمل مدافن الفرافرة والخارجة والداخلة بالوادي الجديد ومدافن سنور وسمسطا ببنى سويف، وكوم أوشيم بالفيوم، بالإضافة إلى الانتهاء من تسليم عدد من المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة بعدد من المحافظات وتشمل ( منشأة ناصر، والمقطم وشارع بورسعيد ) بمحافظة القاهرة، ويوسف الصديق بالفيوم والإبراهيمية وديرب نجم بالشرقية وأيضًا كفر الدوار ودمنهور بالبحيرة ، ومحطة ناصر ببن سويف ، وفيما يخص مصانع التدوير جارى إنشاء 3 خطوط بدار السلام بسوهاج وتونا الجبل بالمنيا ،كما تم العمل على تطوير مصنع المحلة بالغربية و استمرار رفع التراكمات بالموقع من قبل الهيئة العربية للتصنيع.

وأوضحت وزيرة البيئة، أنه فيما يتعلق ببرنامج عقود التشغيل لمنظومة المخلفات، فقد تم توقيع بروتوكول ثلاثي بين وزارات المالية والبيئة والتنمية المحلية للتعاون والتنسيق فى الإدارة المتكاملة للمنظومة والموارد المالية اللازمة وضمانات استدامة تفعيل وتشغيل المنظومة، لافتة إلى أنه سيتم عقد اجتماع للجنة المشكلة بموجب هذا البروتوكول لمتابعة تنفيذ إجراءات تنفيذ منظومة النظافة الجديدة في جميع المحافظات والعمل على تذليل أيه معوقات تواجه تنفيذ المستهدفات.

وأكدت وزيرة البيئة أنه يتم العمل على تفعيل مواد قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 والتي تشمل سرعة التوجيه للمحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة نحو انشاء وحدة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية، والبدء في تحصيل الموارد المالية المنصوص عليها بقانون تنظيم إدارة المخلفات لاستدامة عملية التشغيل على مستوى جميع المحافظات، والتوجيه للمحافظات بالتعاقد وفقاً لنماذج كراسات الشروط والمواصفات الصادرة عن جهاز إدارة المخلفات.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، إن إشراك القطاع الخاص فى الجزء الخاص بالتدوير يأتي حاليا في تنفيذ محطات المعالجة لتحويل المخلفات لطاقة، والتي تم إحراز نتائج مبشرة بها بدءاً بتنفيذ أول مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة رائد في مصر وهو مشروع إرشادي بقرية قلهانة بمركز أطسا محافظة الفيوم لمعالجة المخلفات وتحويلها الى طاقة ، كما تم فى هذا الصدد توقيع بروتوكولً تعاونً رباعي بين تحالف"وزارة الإنتاج الحربى وًشركة (Renergy Group Partners) و"وزارة التنمية المحلية" و "وزارة البيئة" و "محافظة الجيزة" لتخصيص قطعة أرض بحق الانتفاع لإقامة محطة لمعالجة المخلفات الصلبة البلدية وتحويلها إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بنطاق محافظة الجيزة، وتم مناقشة القوانين والضوابط التي تحكم التعامل بين القطاع الحكومي والقطاع الاستثماري لحسم قضية الضمانة السيادية.

وأكدت وزيرة البيئة، ضرورة التوجيه بسرعة تخصيص أراضي لمشروعات تحويل المخلفات الى طاقة بالمرحلة الأولى في عدد 8 مواقع بعدد 8 المحافظات وتم الاتفاق عليهم مع المحافظات.

وأشارت إلى أنه يتم التوسع في استخدام وقود المرفوضات RDF، وأيضا العمل على دمج القطاع غير الرسمي بالمنظومة والعمل على تحسن أوضاعهم بالتعاون مع وزارتي القوة العاملة والتضامن الاجتماعي، وفيما يخص حملات التوعية تم تخصيص مبلغ 11.5 مليون جنيه من البرنامج الوطني لإدارة للمخلفات الصلبة لتوفير مهمات الوقاية للعاملين بمنظومة المخلفات.

من جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي، على وجود تعاون وتنسيق دائم بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة لتنفيذ برامج المنظومة الجديدة للمخلفات والعمل على إحداث تغيير كبير فى مستوى النظافة بمختلف محافظات الجمهورية خاصة في ظل تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء للوزارتين لمتابعة تلك المنظومة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ العديد من مشروعات البنية الأساسية ضمن مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية خاصة المدافن الصحية الآمنة والمحطات الوسيطة المتحركة والثابتة بما يساهم في تحسين مستوى الخدمة في جميع المحافظات وإعادة الشكل الجمالي والحضاري للشارع المصري وحل تلك المشكلة.

وقال شعراوي، إن خطة تنفيذ مشروعات البنية التحتية تسير وفقاً للجداول الزمنية التي تم وضعها والتي تتضمن إنشاء مدافن صحية آمنة للمساعدة فى التخلص الآمن من المخلفات بالإضافة إلى إغلاق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائي للمخلفات وكذا إنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة لرفع كفاءة عملية جمع ونقل المخلفات وإنشاء وتطوير مصانع المعالجة والتدوير.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة ستقوم بمتابعة كافة قرارات التخصيص الخاصة بتوفير الأراضي المطلوبة لمشروعات البنية التحتية بالمحافظات، لافتًا إلى سعى الوزارة بالتنسيق مع باقي الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات باتخاذ خطوات عاجلة لتنفيذها وبأعلى مستوى بما يساهم في إحداث تغيير كبير في مستوى النظافة بالشارع والتخلص الآمن من القمامة عبر منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.

وتابع شعراوي أن الوزارة تتابع مع وزارة البيئة البدء الفعلي لتطبيق المنظومة الجديدة للمخلفات فى محافظة القاهرة بعد استلام شركتي النظافة الجديدة العمل رسمياً في عدد من أحياء المنطقتين الشرقية والغربية بالعاصمة، مؤكدا استعداد الوزارة للتعاون مع وزارة البيئة فيما يخص آليات منظومة الرصد والمتابعة الخاصة بالمخلفات خاصة على الشركات الجديدة بالقاهرة.