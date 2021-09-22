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رئيس جهاز الشروق يتفقد محطة مياه الشرب الرئيسية ويوجه بدراسة عاجلة لتنفيذ خزان أرضي إضافي للطوارىء

11:22 ص الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، محطة مياه الشرب الرئيسية بالمدينة بطاقة 30 ألف/ م3، يرافقه مسئولو الجهاز والتشغيل، وذلك للاطمئنان على سير العمل، وكذا مُتابعة أعمال توسعة المركز التكنولوجي لخدمة عملاء مرفق المياه والصرف.

ووجه بشارة، بسرعة إعداد دراسة والاستعانة بالمكاتب الإستشارية المتخصصة، لرفع كفاءة المحطة بما فيها من غرف الطلمبات بمشتملاتها، وكذا إضافة خزان أرضي إضافي مساوي للسعة الحالية بهدف تأمين الحصة المستقبلية والاستفادة منه في أوقات الطوارىء.

كما قام رئيس جهاز مدينة الشروق، بالمرور على أعمال التوسعة الجارية بالمركز التكنولوجى لخدمة عملاء المياه والصرف، والتي تستهدف توسعة صالة انتظار المواطنين من 50 : 100عميل بالإضافة إلى زيادة منافذ تقديم الخدمات من 6 إلى 9 منافذ، لتقديم خدمات جديدة فور الإنتهاء من التوسعة، وتشمل تسليم العدادات بدلاً من الاستلام عن طريق المخازن خارج المركز، وفحص الشكاوى، ويضم المركز مختصين من أقسام ( التحصيل – العدادات – الحاسب الآلي)، لمراجعة الشكوى والبت فيها في وجود العميل، وشباك تعاقد.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه يضاف أيضاً لخدمات المركز إتاحة خدمة سداد فواتير الاستهلاك عن طريق خدمة "فوري" وإبلاغ القراءات عبر خدمة "الواتس آب" على الرقم (01030800683)، وكذا تم إضافة ساعتي عمل يومياً لخدمة التحصيل لتصبح مواعيد العمل بالمركز من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة الـ5 مساءً، عدا يوم الجمعة والإجازات الرسمية، مؤكداً التيسير على المواطنين وتقديم الخدمات على الوجه الأمثل.

المهندس عبداللطيف بشارة مدينة الشروق محطة مياه الشرب الرئيسية

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