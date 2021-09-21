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رئيس "العربية للتصنيع" ناعيًا المشير طنطاوي: وهب حياته لخدمة وطنه

11:44 م الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
رئيس "العربية للتصنيع" ناعيًا المشير طنطاوي: وهب حياته لخدمة وطنه

عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع

القاهرة - مصراوي:
نعى رئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبدالمنعم التراس، ببالغ الحزن والأسي، المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس المجلس العسكري الأسبق.

وأكد التراس، في بيان اليوم، أن المشير طنطاوي قاد مصر في أحلك ظروفها في التاريخ المعاصر، ووهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن، وسيظل راسخا فى ذاكرة ووجدان الشعب المصري لدوره البارز عسكريًا وسياسيًا في الحفاظ على سلامة واستقرار الدولة المصرية.

وأعرب التراس، عن خالص العزاء للقوات المسلحة المصرية الباسلة ولأسرة الفقيد ولجموع الشعب المصري، داعيا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

عبد المنعم التراس الهيئة العربية للتصنيع المشير طنطاوي

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