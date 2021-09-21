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الثقافة تعلق الفعاليات ثلاثة أيام.. حدادا على "طنطاوي"

04:11 م الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
الثقافة تعلق الفعاليات ثلاثة أيام.. حدادا على "طنطاوي"

وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم

كتب- مصراوي:

قررت وزارة الثقافة تعليق جميع الأنشطة والفعاليات اعتبارا من الثلاثاء 21 سبتمبر وحتى غروب شمس الخميس 23 سبتمبر.

وبحسب بيان، يأني القرار تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإعلان الحداد العام حزنا على رحيل المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.

تعليق الفعاليات الثقافية الحداد الوطني إيناس عبد الدايم وفاة المشير طنطاوي وزارة الثقافة

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