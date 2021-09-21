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رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يستقبل وفدًا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

03:39 م الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يستقبل وفدًا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

القس أندريه زكي

كتب- مينا غالي:

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، وفدًا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يضم كلًّا من، عماد خليل، ومحمد عزمي، ونهى ذكي، ونادر مصطفى، ومي كرم جبر، وطه أحمد. وحضور قيادات الهيئة القبطية الإنجيلية، ممتاز بشاي، نائب رئيس الهيئة الإنجيلية، وسميرة لوقا، رئيس أول قطاع الحوار بالهيئة الإنجيلية، والشيخ عصام واصف، رئيس مجلس شؤون الشيوخ بسنودس النيل الإنجيلي، والمستشار يوسف طلعت، المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية، ويوسف إدوارد، مدير الإعلام بالهيئة القبطية الإنجيلية.

ورحب رئيس الإنجيلية بوفد التنسيقية، مقدمًا عرضًا لنشاط الطائفة الإنجيلية خلال الوقت الماضي من افتتاحات كنائس ورسامة شيوخ وقسوس جدد في مختلف أنحاء الجمورية، كما استعرض قيادات الهيئة الإنجيلية أنشطة الهيئة بوحداتها المختلفة ومشاركاتها في المبادرات الرئاسية في مختلف المحافظات.

وأشاد أعضاء التنسيقية بنشاط الهيئة والطائفة الإنجيلية، وأكدوا على اعتزازهم بدورهما في خدمة المجتمع.

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