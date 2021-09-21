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فقدنا رمزا عسكريا.. قومي حقوق الإنسان ينعى المشير حسين طنطاوي

10:53 ص الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
فقدنا رمزا عسكريا.. قومي حقوق الإنسان ينعى المشير حسين طنطاوي

المشير محمد حسين طنطاوي

كتب- محمد نصار:

نعى المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق ببالغ من الحزن والأسى المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق الذي وافته المنية فجر اليوم.

وأكد رئيس المجلس، على أنه برحيل الفقيد فقدت مصر بطلاً من أبطال حرب أكتوبر المجيدة وأحد رموزها العسكرية، والذي تحمل مسؤولية البلاد في فترة صعبة من تاريخها وقادها بحكمة واقتدار وجهد وعطاء حتى عبرت مصر بر الأمان.

وقدم محمد فايق خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد وكافة أفراد القوات المسلحةالمصرية، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.

يشار إلى أن المشير طنطاوي، ولد في الحادي والثلاثين من أكتوبر عام 1935 تخرج في الكلية الحربية المصرية في العام 1956، ثم كلية القادة والأركان.

وشارك الفقيد في حروب 1967 والاستنزاف وأكتوبر 1973، حيث كان قائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة.

وعمل المشير الراحل ملحقا عسكريا لمصر في باكستان في العام 1975 ثم في أفغانستان.

وفي العام 1991، عين المشير طنطاوي في منصب وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، وحصل على رتبة المشير بعد ذلك بعامين.

وبعد تنحي الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، في 11 فبراير 2012، تولى رئاسة مصر بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وظل حتى قيام الرئيس المنتخب بأداء اليمين الدستوري وتسلم منصبه في الأول من يوليو 2012، وفي 12 أغسطس من العام نفسه أُحيل للتقاعد.

المشير حسين طنطاوي وفاة المشير طنطاوي قومي حقوق الإنسان محمد فايق

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