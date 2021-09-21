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خبير مياه: فيضان النيل 2021 ارتفع بنسبة 30%

08:00 ص الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
خبير مياه: فيضان النيل 2021 ارتفع بنسبة 30%

نهر النيل

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، إن فيضان النيل لعام 2021 ارتفع بنسبة 30%.

وأضاف شراقي، في بيان له اليوم: "أيام قليلة وتنتهي ذروة الفيضان بنهاية سبتمبر، والذي جاء هذا العام مرتفعًا بنسبة حوالي 30%، وشهد منسوب نهر النيل عند الخرطوم انخفاضًا تدريجيًا منذ أن وصل إلى أعلى منسوب هذا العام 17.27 متر يوم 10 سبتمبر، وهذا أعلى من منسوب الفيضان 73 سم، ولكنه انخفض بداية هذا الأسبوع إلى أقل من منسوب الفيضان، وبالتالي زال الخطر بشأن المزيد من الفيضان على الخرطوم".

وتابع: "ينخفض إيراد النيل الأزرق تدريجيًا في سبتمبر وأكتوبر، إلا أنه مازال أعلى من المعدل بحوالي 28% في سبتمبر، ويبلغ التصريف من أعلى سد النهضة اليوم حوالي 523 مليون متر مكعب وهذا أقل تصريف منذ نهاية يوليو الماضي وأعلى من المتوسط لهذا اليوم بحوالي 40%".

وأوضح أنه يستمر انخفاض الأمطار تدريجيًا حتى نهاية أكتوبر حيث يصل إيراد النيل الأزرق في نهاية أكتوبر إلى 200 مليون متر مكعب في اليوم.

واختتم: "نستطيع الآن تقييم الموسم بأنه مرتفع بحوالي 30%".
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نهر النيل فيضان النيل 2021 عباس شراقي فيضان النيل

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