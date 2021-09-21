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​​يرجع لـ500 سنة قبل الميلاد.. عرض تمثال فرعوني للبيع أون لاين بـ21 جنيهًا

08:30 ص الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
​​يرجع لـ500 سنة قبل الميلاد.. عرض تمثال فرعوني للبيع أون لاين بـ21 جنيهًا

تمثال فرعوني

(مصراوي):

قبل أن يفيق الوسط الثقافي والأثري المصري من أزمة المزاد العلني الذي سيقام بعد 6 أيام على شبكة الإنترنت، لبيع عدد من أهم وأندر الآثار المصرية القديمة، فوجئنا بكارثة جديدة تتمثل في عرض تمثال أوشابتي مصري قديم بـ1.36 دولار أمريكي، وهو يوازي نحو 21 جنيهًا مصريًا فقط، في موقع إلكتروني تحت اسم "فاتيكان.كوم".

وتعليقًا على هذا الأمر، قال الدكتور بسام الشماع المؤرخ وعضو اتحاد الكتاب المصري، إن هذه الواقعة تمثل إهانة عالمية جديدة للآثار المصرية: "أطالب بمعاقبة عالمية لبائعي آثارنا وتفعيل العقاب بشمل واضح وأدعو إلى اتفاق عالمي لاستصدار قانون مشدد يتم العمل به فى العالم بشكل عام لكى يتم حماية آثار الحضارات القديمة المعتبرة جمعاء".

وأضاف الشماع: "التمثال من الفاينس الخزف يرجع إلى نحو 500 عام قبل الميلاد منقوش على جزء كبير من جيدة الرموز الهيروغليفية"، متسائلًا: "أين العالم والمنظمات الحضارية والثقافية العالمية مما يحدث لآثارنا؟".

تمثال فرعوني البيع أون لاين تمثال أوشابتي الآثار المصرية

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