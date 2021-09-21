في 4 خطوات.. كيف تحمي الأجهزة الكهربائية من تذبذب التيار؟
كتب- محمد صلاح:
وضع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، 4 نصائح يجب على المواطنين اتباعها عند حدوث تذبذب في التيار الكهربائي، قد يؤثر على الأجهزة الكهربائية بالسلب.
أولًا- عدم وصل الأجهزة في فيشة الكهرباء الموجودة بالحائط مباشرة.
ثانيًا- استخدم المشتركات الكهربائية متعددة الفتحات والمزودة بحماية من اندفاع التيار.
ثالثًا- إن لم تتمكن من توفير هذه الآداة عند انقطاع الكهرباء لابد من فصل جميع الأجهزة عن القابس الكهربائي المباشر.
رابعًا- عند عودة التيار يمكنك الانتظار لعدة ثواني قبل وصلها مجددًا؛ بحيث تتيح الفرصة لمرور فترة التذبذب في التيار ووصوله إلى الاستقرار المناسب لعمل الأجهزة.
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