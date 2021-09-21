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​في 4 خطوات.. كيف تحمي الأجهزة الكهربائية من تذبذب التيار؟

09:00 ص الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
​في 4 خطوات.. كيف تحمي الأجهزة الكهربائية من تذبذب التيار؟

الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

وضع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، 4 نصائح يجب على المواطنين اتباعها عند حدوث تذبذب في التيار الكهربائي، قد يؤثر على الأجهزة الكهربائية بالسلب.

أولًا- عدم وصل الأجهزة في فيشة الكهرباء الموجودة بالحائط مباشرة.

ثانيًا- استخدم المشتركات الكهربائية متعددة الفتحات والمزودة بحماية من اندفاع التيار.

ثالثًا- إن لم تتمكن من توفير هذه الآداة عند انقطاع الكهرباء لابد من فصل جميع الأجهزة عن القابس الكهربائي المباشر.

رابعًا- عند عودة التيار يمكنك الانتظار لعدة ثواني قبل وصلها مجددًا؛ بحيث تتيح الفرصة لمرور فترة التذبذب في التيار ووصوله إلى الاستقرار المناسب لعمل الأجهزة.

الكهرباء وزارة الكهرباء تذبذب التيار الكهربائي جهاز تنظيم مرفق الكهرباء

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