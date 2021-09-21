​في 4 خطوات.. كيف تحمي الأجهزة الكهربائية من تذبذب التيار؟

كتب- محمد صلاح:

وضع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، 4 نصائح يجب على المواطنين اتباعها عند حدوث تذبذب في التيار الكهربائي، قد يؤثر على الأجهزة الكهربائية بالسلب.

أولًا- عدم وصل الأجهزة في فيشة الكهرباء الموجودة بالحائط مباشرة.

ثانيًا- استخدم المشتركات الكهربائية متعددة الفتحات والمزودة بحماية من اندفاع التيار.

ثالثًا- إن لم تتمكن من توفير هذه الآداة عند انقطاع الكهرباء لابد من فصل جميع الأجهزة عن القابس الكهربائي المباشر.

رابعًا- عند عودة التيار يمكنك الانتظار لعدة ثواني قبل وصلها مجددًا؛ بحيث تتيح الفرصة لمرور فترة التذبذب في التيار ووصوله إلى الاستقرار المناسب لعمل الأجهزة.