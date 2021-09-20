الأزهر يطلق فعاليات برنامج "تأهيل المقبلين على الزواج" بمحافظة بورسعيد

كتب - محمود مصطفى:

انطلقت، اليوم، أولى فعاليات برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية "تأهيل المقبلات على الزواج" بالمدينة الشبابية ببور سعيد، بحضور أساتذة وعلماء جامعة الأزهر ومركز للفتوى الإلكترونية.

وأوضح الأزهر الشريف، في بيان له، الاثنين، أن فعاليات دورة تأهيل المقبلات على الزواج، التي ينفذها مركز الفتوى الإلكترونية، ضمن برنامج التوعية الأسرية يستمر لمدة ثلاثة أيام، يتم خلالها تأهيل ما يقرب من مائتي فتاة من خلال دعمهن بالمعارف والخبرات والمهارات اللازمة لتكوين حياة زوجية وأسرية ناجحة، وللحد من ظاهرة الطلاق المنتشرة بين الشباب فى السنوات الأولى من الزواج.

ودشن الأزهر خلال الأسبوع الماضي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أربعة مشروعات شبابية تتضمن مبادرات وبرامج مشتركة خاصة، تهدف إلى تعزيز التفاعل البناء مع الشباب، وبناء وعيهم بشكل عصري متفتح، وتنوير العقول وترقية الفكر لدى الشباب بالدين والعلم، ودعم منظومة القيم والأخلاق، وتكرس لحياة أسرية قوية متماسكة من خلال برامج تدريبية اجتماعية ودينية متخصصة، يتفاعل من خلالها علماء الأزهر الشريف مع الشباب عبر وسائل الاتصال الحديثة، والاجتماعية والميدانية المباشرة في الأندية ومراكز الشباب وجميع المنصات التي تسهم في تدعيم هذه التنشئة، واستقامة هذا البناء.