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الحكومة يقظة لكل مَن يخطئ.. برلماني يشيد بإقالة مدير مستشفى العباسية للصحة النفسية

01:29 م الإثنين 20 سبتمبر 2021
الحكومة يقظة لكل مَن يخطئ.. برلماني يشيد بإقالة مدير مستشفى العباسية للصحة النفسية

النائب أحمد مهني

كتب- نشأت علي:

أشاد النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بجهود الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الاستجابة لطلب الإحاطة حول الاستيلاء على أرض مستشفى العباسية بالمخالفة للدستور والقوانين؛ مما تسبب في إقالة مدير مستشفى العباسية للصحة النفسية لهذا السبب.

وأشار مهني، خلال بيان له اليوم الإثنين، إلى أن مستشفى الصحة النفسية بالعباسية واحد من المستشفيات التي تلعب دورًا كبيرًا في أداء خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان لآلاف المرضى سنويًّا؛ ما يجعله محط أنظار المجتمع دائماً، وعلى الرغم من ذلك؛ فإنه كان يعاني الفساد لسنوات طويلة،حيث أصبح الاهتمام بالتوسع في تقديم خدمات الطب النفسي وعلاج الإدمان ضرورة قصوى. ورغم ذلك فإنه يبدو أن الإهمال والبيروقراطية والفساد أصبحت عوائق لمحاولات تحسين وتطوير والتوسع في تلك الخدمات.

وأضافت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أنها ليست السابقة الأولى التي يحاول فيها البعض الاستيلاء على أراضي المستشفى الذي تم إنشاؤه عام 1883 ومساحته الحالية تبلغ 68 فدانًا، وقد كان قصرًا لأحد الأمراء، وتم ضمه إلى ديوان عام وزارة الصحة في 21 سبتمبر 1997، بناء على قرار جمهوري، ثم صدر قرار وزاري تحت رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ وقرار مجلس الوزراء رقم ٦٩٦ لسنة ٢٠١٦، وتم اعتبار مباني المستشفى أثرًا تاريخيًّا ﻻ يجوز التعرض له .

وأكد البرلماني أن إقالة مدير مستشفى العباسية بسبب المخالفات مؤخرًا، هو خير دليل على يقظة الحكومة ومحاسبة كل مَن يخطئ أو يحاول نشر الفساد وإهدار المال العام للدولة، فضلًا عن مراعاة صحة المواطن وتقديم كل الخدمات له.

أحمد مهني الحكومة إقالة مدير مستشفى العباسية مجلس النواب

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