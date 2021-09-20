دفع لجان تجنيدية إلى المحافظات الحدودية لإنهاء المواقف التجنيدية للمواطنين
كتب محمد سامي:
تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة للتيسير على المواطنين وحل المشكلات التجنيدية، قامت القوات المسلحة بدفع اللجان التجنيدية إلى محافظات جنوب سيناء ومرسى مطروح وأسوان " منطقة حلايب وشلاتين " لتسوية المواقف التجنيدية للمواطنين وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية في أماكن وجودهم وذلك طبقا للتوقيتات التالية:-
محافظة جنوب سيناء خلال الفترة من 18- 2021/9/23
محافظة مرسى مطروح خلال الفترة من 18- 2021/9/27
محافظة أسوان " منطقة حلايب وشلاتين " خلال الفترة من 19 – 2021/9/23
تأتي تلك اللجان التجنيدية في إطار ما تقوم به القوات المسلحة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وردا على كافة الاستفسارات التجنيدية التي تخص المواطنين.
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