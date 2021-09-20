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دفع لجان تجنيدية إلى المحافظات الحدودية لإنهاء المواقف التجنيدية للمواطنين

09:36 ص الإثنين 20 سبتمبر 2021
دفع لجان تجنيدية إلى المحافظات الحدودية لإنهاء المواقف التجنيدية للمواطنين

القوات المسلحة

كتب محمد سامي:

تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة للتيسير على المواطنين وحل المشكلات التجنيدية، قامت القوات المسلحة بدفع اللجان التجنيدية إلى محافظات جنوب سيناء ومرسى مطروح وأسوان " منطقة حلايب وشلاتين " لتسوية المواقف التجنيدية للمواطنين وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية في أماكن وجودهم وذلك طبقا للتوقيتات التالية:-

محافظة جنوب سيناء خلال الفترة من 18- 2021/9/23

محافظة مرسى مطروح خلال الفترة من 18- 2021/9/27

محافظة أسوان " منطقة حلايب وشلاتين " خلال الفترة من 19 – 2021/9/23

تأتي تلك اللجان التجنيدية في إطار ما تقوم به القوات المسلحة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وردا على كافة الاستفسارات التجنيدية التي تخص المواطنين.

القوات المسلحة المحافظات الحدودية المواقف التجنيدية للمواطنين جنوب سيناء

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