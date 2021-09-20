وزير الدفاع يتفقد إجراءات القبول بالكليات العسكرية - (صور)

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كتب- محمد سامي:

تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع و الإنتاج الحربي مراحل انتقاء الطلبة المتقدمين للقبول بالكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة بالكلية الحربية وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة مراحل سير الاختبارات المختلفة لاختيار أفضل العناصر المؤهلة علميا وبدنيا ونفسيا لنيل شرف الانضمام بالكليات والمعاهد العسكرية.

وتابع القائد العام نتائج الموقف الحالي لاختبارات القبول للكليات والمعاهد العسكرية 2021

بواسطة مدير الكلية الحربية، كما قام بالاطلاع عن طريق الفيديو كونفرانس على مراحل سحب واستلام الملفات وكذلك منظومة العمل بالقومسيون الطبي وموقف الاختبار الرياضي وموقف قفزة الثقة.

كما قام القائد العام بالمرور على دورة العمل داخل مكتب التنسيق وناقش عدد من الطلبة المتقدمين

في أسلوب الاختبارات المختلفة التي خضعوا لها خلال مختلف المراحل وأثنى على المستوى المتميز للمتقدمين وما تحصلوا عليه من نتائج في ضوء المنافسة النزيهة لنيل شرف الانضمام إلى صفوف القوات المسلحة، متمنيا التوفيق والنجاح لكل الطلبة وأن يتمكنوا من اجتياز الاختبارات التي تؤهلهم

بأن يكونوا شريان جديد ينبض داخل القوات المسلحة.

وتفقد القائد العام لجان القومسيون الطبي وما تضمنته من عيادات طبية والذي ينفذ بواسطة نخبة من الأطباء والاستشاريين من ضباط القوات المسلحة وفق معايير علمية وطبية دقيقة تتماشى مع مواصفات طالب الكليات والمعاهد العسكرية، وقام بالمرور على اختبارات اللياقة البدنية وقفزة الثقة التي يتم خلالها تقييم القدرات البدنية لانتقاء أفضل العناصر بناءا على المعايير القياسية المقررة للالتحاق.

وفي ختام الجولة التفقدية التي حضرها عدد من كبار قادة القوات المسلحة تناول القائد العام للقوات المسلحة وجبة الغداء مع طلبة الكلية الحربية موجها الشكر للقائمين والمشرفين على الكلية الحربية ومكتب التنسيق وما يقومون به من جهد يضمن تحقيق مبدأ المساواة والشفافية والنزاهة لكافة الطلبة.