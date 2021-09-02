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الجيزة: رفع 120 طن مخلفات في مركز الواحات البحرية

11:34 م الخميس 02 سبتمبر 2021
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كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، رفع 120 طنًا من المخلفات بشارع الخزان شمال مدينة الباويطي، وشارع الحاج وطني وميدان الأرصاد، مع تجريد ورفع الأتربة بميدان مسجد الرحمن، وشارع الجميعة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتنفيذ حملات مكبرة لرفع المخلفات ومتابعة الدكتور صبري شاكر رئيس مركز الواحات البحرية.

كما كثفت قري منديشة والقصر والزبو حملة نظافة بنطاق الشوارع الرئيسية والجانبية، وتفريغ صناديق القمامة بنطاق مركز الواحات ،بالفترتين الصباحية والمسائية، ومتابعة قص وتهذيب الأشجار في حديقة الطفل للحفاظ على المظهر الحضاري والشكل الجمالي.

وقام رجال الإنارة بصيانة حوالي 10 أعمدة إنارة وجاري صب القواعد خراسنية بالجزيرة الوسطي بمدخل مدينة الباويطي لتثبيت أعمدة الزينة عليها.

الجيزة الواحات البحرية مركز الواحات البحرية مدينة الباويطي أحمد راشد

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