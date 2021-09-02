الجمعية الفلكية بجدة: الاعتدال الخريفي بدأ ومستمر لـ3 أسابيع

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، بدأ الاعتدال الخريفي، بداية من اليوم الثاني من سبتمبر ولمدة 3 أسابيع فقط.

وأضافت الجمعية عبر صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك"، أن سكان القطب الشمالي الكندي، لا يحتاجون إلى تقويم ليخبرهم بذلك، فالعلامات في السماء، حيث أصبح بالإمكان رؤية الشفق القطبي ما يشير إلى أن الخريف قادم بعد أشهر من سيطرة شمس منتصف الليل.

وأشارت الجمعية، إلى أن الباحثين عرفوا خلال الأسابيع القريبة من الاعتدال، أنه تتشكل فجوات مؤقتة في الغلاف المغناطيسي للأرض بحيث يمكن للرياح الشمسية أن تتدفق عبرها لتغذية العروض الساطعة لأضواء القطب الشمالي، وهذا ما يسمى "تأثير راسل ماكفيرون"، الذي سمي على اسم الباحثين الذين شرحوه لأول مرة.

وتابعت: "أظهرت دراسة حديثة تغطي 75 عامًا من السجلات التاريخية للنشاط الجيومغناطيسي أن شهري سبتمبر وأكتوبر من أكثر شهور السنة نشاطًا من الناحية الجيومغناطيسية، وهي نتيجة مباشرة لفجوات الاعتدال".