انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري القبرصي "بطليموس 2021"

الصحة تنظم اليوم العلمي الأول لتجميع وفصل البلازما وتصنيع مشتقاتها

عمدة مدينة كورتونا الإيطالية يستقبل زاهي حواس للحديث عن المدينة المفقودة

كتب- محمد سامي:

انطلقت فعاليات التدريب المصري القبرصي المشترك "بطليموس 2021" والذي تجري فعالياته على مدار عدة أيام بدولة قبرص، بمشاركة عناصر من القوات الخاصة لكلا البلدين.

وتتضمن المرحلة الأولى من التدريب عقد مجموعة من المحاضرات النظرية والعملية بهدف توحيد المفاهيم القتالية وصقل مهارات القوات المشاركة من الجانبين.

يأتي التدريب "بطليموس 2021" في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون العسكري، وتطوير العمل المشترك بين القوات المسلحة المصرية والقبرصية.