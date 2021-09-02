لسرعة إنهاء الإجراءات.. بشرى للمسافرين للخارج بشأن لقاحات كورونا

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ترقب وصول الدفعة الثانية من لقاح جونسون آند جونسون، يوم السبت المقبل.

وقالت الهيئة في منشور اليوم، إن الشحنة الجديدة تبلغ ٥٢٥,٦٠٠ جرعة، وذلك ضمن الخطة الموضوعة للتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتوفير اللقاح الخاص للمسافرين وجميع الشعب المصري.

وتأتي هذه الجرعات كبشرى للمصريين الراغبين في السفر إلى الخارج، حيث يتم تطعيمهم بجرعة واحدة من اللقاح لسرعة إنهاء إجراءات السفر.