الأوقاف: 122 مليون جنيه إيرادات مال الوقف في شهر أغسطس

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، تحقيق أرقاما قياسية في مال الوقف، وبلغت الإيرادات والأرباح في العام المالي 2020/2021 م 1810.2 مليون جنيه بزيادة قدرها (263.5) مليون جنيه عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام 2019/2020 م بنسبة زيادة قدرها 17%.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الخميس، أن الهيئة تواصل تحقيق الأرقام القياسية خلال العام المالي 2021/2022 م، وحققت خلال شهر يوليو 2021 م مبلغًا قدره (100,052,525) جنيهًا، بزيادة قدرها (11,525,579) جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الفترة عن نفس الشهر من العام الماضي بنسبة 111% من الربط الفعلي، وبنسبة زيادة قدرها 13%.

وأشارت إلى أن الهيئة حققت خلال شهر أغسطس 2021 مبلغًا وقدره (122,5) مليون جنيه بزيادة قدرها (30,929,832) جنيهًا عما تم تحقيقه في شهر أغسطس 2020 م، وبنسبة زيادة تبلغ 33 %.

ولفتت إلى أن بلغ إجمالي إيرادات شهري يوليو وأغسطس 2021 م (222,552,525) جنيهًا بزيادة قدرها (42,455,411) جنيهًا وبنسبة زيادة نحو 23,5 % عن شهري يوليو وأغسطس من العام الماضي 2020.

وأكدت أن ذلك يأتي في ظل عناية الدولة بالوقف وحرصها على الحفاظ عليه وحسن استثماره ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهاته المستمرة في كل ما يتصل بشئون الأوقاف.