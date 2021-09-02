قرار جديد من التموين بشأن صرف السلع والخبز للزوجة المحرومة

كتب- محمد سامي:

قالت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تم البدء في صرف المقررات التموينية والخبز إلى الزوجة (المحرومة) غير المقيدة على قاعدة بيانات مستحقي الدعم التمويني وتقدمت بطلب إضافة عبر بوابة مصر الرقمية أو موقع دعم مصر حيث سيتم الصرف اعتبارا من بداية الشهر الجاري.

وأضافت المصادر، لمصراوي، أن الوزارة وافقت على جميع الطلبات التي تم التقدم بها خلال الفترة الماضية ووصل عددها ما يقرب من 12 ألف طلب لإضافة الزوجات المحرومات إلى البطاقات التموينية حيث تم البدء في صرف السلع التموينية والخبز لهن.

ويستطيع أصحاب البطاقات التموينية طلب خدمة إضافة الزوجة من خلال (بوابة مصر الرقمية، أو موقع دعم مصر)، أو عن طريق مراكز الخدمة التموينية المطورة.

ويتم قبول طلبات أصحاب البطاقات التموينية الخاصة بإضافة الزوجة المحرومة (وهي غير المقيدة على قاعدة بيانات مستحقي الدعم بالمنظومة التموينية)، وذلك دون التقيد بأي شروط أو معايير متعلقة بدخل الزوج.