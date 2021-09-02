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اليوم.. مصر للطيران تسيير 87 رحلة جوية

04:00 ص الخميس 02 سبتمبر 2021
اليوم.. مصر للطيران تسيير 87 رحلة جوية

أرشيفية

تسير شركة مصرللطيران، اليوم الخميس، ٨٧ رحلة جوية بمعدل ٦٢ رحلة دولية إلى كل من عمَان، تورنتو، دبي، ندجامينا، كازبلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، الدوحه، أثينا، مدريد، لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، أبوجا، روما، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، بروكسل، موسكو، أبوظبي، فيينا، ميونيخ، بغداد، البحرين، الخرطوم، لارناكا، بيروت، الشارقة، نيروبي، نيروبي، أديس أبابا، أسمرة، جوهانسبرج.

كما تسيير الشركة، ٢٠ رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب ومرسى علم، و٤ رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات ١٠١٢٣ راكبًا.

شركة مصرللطيران رحلات جوية تورنتو رحلات شحن جوي

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