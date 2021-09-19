عضو التنسيقية يكشف تفاصيل مباحثات برلمانية مصرية جنوب أفريقية في موسكو

(مصراوي):

كشف النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار في مجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من العاصمة الروسية موسكو، تفاصيل لقاء رئيس الجمعية الوطنية في جنوب أفريقيا مادللا لويس ديفيد، ورئيس المقاطعات الجنوب أفريقي شوماني إكسيوتيني، بالوفد المصري الذي يراقب الانتخابات الروسية حاليًا، في العاصمة موسكو.

وأوضح القط في تصريحات خاصة، أن اللقاء تناول أطر العلاقات الحميمة بين البلدين، والتعاون الاستراتيجي المصري الجنوب أفريقي الذي أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء زيارة الرئيس الجنوب أفريقي سيريال رامافوزا إلى القاهرة عام 2019.

كما تناول كيفية استمرارية جسور التواصل بين البرلمانيين المصري والجنوب أفريقي ليكون للدبلوماسية البرلمانية دورًا في توطيد العلاقات بين البلدين، وتكون نواة لعلاقات برلمانية بين جميع الدول الأفريقية على صعيد الهيئات البرلمانية واللجان النوعية.

كما تناول اللقاء ما تشهده مصر حاليًا من تطور كبير في جميع المجالات سياسيًا واقتصاديًا، خصوصًا في ظل جائحة كورونا وأهم التحديات التي تواجه البلدين وتواجه القارة الأفريقية وكيفية التشاور والتواصل الدائم في الفترة المقبلة، بحسب القط.

حضر اللقاء من الجانب المصري النائبة نيفين جورج عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ والنائب شريف الجابري، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، والنائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

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